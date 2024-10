Le 8 auto più vendute in Lombardia: marchi e modelli preferiti nel 2024

Con oltre dieci milioni di abitanti e la maggiore densità stradale d'Italia, la Lombardia è uno dei mercati automobilistici più attivi e variegati del paese. Negli ultimi anni, i gusti dei lombardi si sono diversificati notevolmente, mostrando un crescente interesse per veicoli elettrici e ibridi, senza trascurare le sempre apprezzate (soprattutto in città) i Suv e le auto compatte. Nei dati dei veicoli immatricolati a settembre 2024 forniti da Unrae, un cambio di passo rispetto al passato è rappresentato dal declino della Fiat, che non solo vende meno di Toyota e Dacia, ma che questo mese è stata soprassata di pochissimo anche dalla francese Renault. Ma vediamo le preferenze dei lombardi e i modelli più venduti.