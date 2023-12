Ritardi e soppressioni sulla S9 Saronno-Albairate di Trenord, pendolari esasperati

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 6 dicembre 2023 – Anche oggi, come ieri e come dall’inizio della settimana, ci sono molti problemi sulla linea S9 di Trenord, la Saronno-Albairate, che passa anche da Cesano Maderno, Seveso, Seregno, Desio, Lissone e Monza Lissone.

Ieri è stata una giornata infernale ma anche quella di oggi non scherza. Ieri mattina sono stati cancellati 7 treni su 17 nell’arco di un’ora e mezza, dalle 8,21 alle 10,08, e anche oggi ci sono già numerose cancellazioni di treni, oltre a ritardi che superano anche i 20 minuti. Le motivazioni ufficiali fornite da Trenord riguardano lavori di manutenzione o attese che si sono protratte nei tratti a singoli binario. Ma molti pendolari fanno notare che in realtà i disagi, che non mancano durante tutto l’anno, subiscono un impennata nel mese di dicembre e sarebbero legati a carenza di personale e di convogli disponibili, con la S9 utilizzata come “vittima sacrificale”. Di sicuro sono bruttissime sorprese per i pendolari, studenti e lavoratori che ormai non riescono più a fare affidamento su questa tratta inaugurata esattamente 11 anni fa, nel dicembre del 2012 e che fu annunciata allora come una proposta addirittura in grado di ridurre il traffico stradale sulle direttrici della Milano-Meda o della Comasina.