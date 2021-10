Rieti - Una morte ancora avvolta dal mistero. Un ragazzo di 31 anni residente a Fara in Sabina, nella provincia di Rieti, è deceduto nelle ore scorse, in circostanze non ancora chiare, mentre si trovava in vacanza a Zanzibar, in Africa. Sconosciute al momento le cause del decesso.

Non appena appresa la notizia, i genitori di Valerio Ciceroni, questo il nome del ragazzo, si sono immediatamente attivati tramite le istituzioni locali e il personale della Farnesina, attraverso il quale stanno stabilendo un canale comunicativo con la rappresentanza diplomatica italiana presente in Tanzania per cercare di ricostruire l'accaduto.

Da quanto si è potuto apprendere fino ad ora il ragazzo stava trascorrendo nell'isola dell'arcipelago qualche giorno di villeggiatura insieme a una ragazza, postando sui suoi profili social alcuni scatti tipicamente vacanzieri. L'ultimo, in ordine di tempo, è datato 22 ottobre, e da quel momento i contatti con il ragazzo si sono persi. Fino alla mattinata odierna, quando ai familiari è stata comunicata la morte del 31enne.

Dolore e sconcerto nel paese di Fara Sabina, dove il giovane era conosciutissimo: "Una domenica rotta da una grave perdita - ha dichiarato il sindaco Roberta Cuneo - un giorno che non avremmo mai voluto vivere, perdere prematuramente un giovane ragazzo che da sempre, con la sua famiglia, ha mostrato amore per la sua terra. Un forte abbraccio alla famiglia da tutta la comunità di Fara in Sabina".