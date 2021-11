Un giorno di tregua, poi un nuovo violento peggioramento. Ecco cosa ci attende sul fronte del meteo in questa settimana, con giornate in cui sarà sempre opportuno avere con sé un ombrello.

Oggi, giorno di Ognissanti, sarà segnato dagli effetti del ciclone Poppea che, secondo i responsabili del sito www.iLMeteo.it, si troverà alla massima potenza scaricando ingenti quantità di pioggia al Nord e sul Centro Tirrenico. Per domani, martedì 2 novembre, giornata dedicata all'omaggio ai nostri cari defunti, è all'orizzonte un temporaneo miglioramento. Il tempo tornerà a volgere con decisione al brutto il giorno dopo, mercoledì 3 novembre, con una seconda perturbazione accompagnata da aria più freddo in arrivo dal nord Europa. Secondo gli esperti meteo piogge intense e temporali si concentreranno in prima battuta su buona parte del Centro-Nord.

Successivamente il peggioramento raggiungerà anche la Campania dove saranno possibili dei veri e propri nubifragi con forti venti soprattutto a ridosso dei litorali. La presenza di aria fredda inoltre darà vita a un brusco calo delle temperature, più avvertibile sulle regioni settentrionali, con la possibilità più che concreta di un ritorno di nevicate sul comparto alpino: i fiocchi dapprima scenderanno sulle Alpi sopra i 1.500/1.600 metri, poi, da giovedì potrebbero spingersi fin verso i 1.000/1.200 metri di quota specie sull'Alta Lombardia e su tutte le Dolomiti con la neve che potrebbe imbiancare località come Livigno, nel Sondriese, Madonna di Campiglio, Solda e Cortina d'Ampezzo.

Le previsioni nel dettaglio

Lunedì 1 Al nord maltempo diffuso con piogge battenti. Al centro peggioramento dal pomeriggio su Sardegna e Tirreniche. Al sud piogge battenti, nel pomeriggio, sui settori tirrenici.

Martedì 2 Al nord ultime piogge sul Friuli Venezia Giulia, sole altrove. Al centro sarà in gran parte soleggiato. Al sud bel tempo prevalente.

Mercoledì 3 Al nord torna a peggiorare con piogge diffuse. Al centro forte maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Al sud piogge intense sulla Campania centro-settentrionale. Da giovedì ancora piogge su molte regioni e neve sulle Alpi sotto i 1.400 metri.