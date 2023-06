Lodi, l’allarme del sindacato di Polizia: gravi carenze di organico

Lodi – In provincia di Lodi “mancano 50 ispettori e 50 sovrintendenti della polizia di Stato”. Pasquale Mozzillo, responsabile provinciale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), esordisce così evidenziando “gravi carenze di organico nell’ambito della Questura di Lodi, nelle sue varie specialità, con rischio per la sicurezza”.

“Già un anno fa denunciavamo la chiusura delle scuole di Polizia, voluta dai Governi precedenti, senza pensare alle conseguenze future e il successivo blocco del turnover: situazioni che hanno creato un mix letale per la Polizia di Stato. Una bomba che sta per esplodere solo ora. Attualmente la Polizia di Stato riesce ad assumere e formare circa tremila agenti di Polizia l’anno, ma entro il 2030 andranno in pensione, solo per sopraggiunti limiti di età, circa 45.000 degli attuali 95.000 poliziotti in servizio.In 8 anni, di questo passo, avremmo circa 25.000 poliziotti in meno, negli uffici e per le strade”.

Per il Siulp la situazione non è rosea nemmeno nel Lodigiano: ”L’atto ordinativo unico, così si chiama il documento col quale è stata ridisegnata la riorganizza interna della Polizia di Stato, prevede per la Questura di Lodi un organico complessivo, entro il 2026, di 213 unità - annuncia il sindacalista e osserva -. Un sogno, dato che ad oggi, i nuovi arrivati, non coprono nemmeno i pensionamenti del 2022. Attualmente nella Questura a Lodi lavorano infatti 187 uomini e donne della Polizia di Stato, che ogni giorno fanno il possibile per non fare trasparire la carenza di personale. Ma di fatto mancano all’organico ancora 26 persone. Ma la cosa che più desta preoccupazione è la carenza di Ufficiali di Polizia Giudiziaria. In Questura mancano 29 ispettori e 34 sovrintendenti. Sembra che i conti non tornino, ma non è così, poiché la mancanza di Ufficiali di Polizia Giudiziaria è stata compensata gli agenti di Polizia, sempre più preparati e professionali. Ma è troppo comodo pagare un agente dandogli incarichi da ufficiale di polizia giudiziaria. E sostituire ispettori con esperienza con agenti di nuova nomina. Diciamo che è stata messa pezza”.

Il Siulp locale vuole denunciare questa situazione, a Lodi serve più personale qualificato e con esperienza, non si può compensare la carenza di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con gli agenti: ne vale della qualità del lavoro e di conseguenza la qualità” affondano. Mozzillo insiste:” La situazione nei restanti uffici nella Provincia di Lodi non è certo migliore: nella Polstrada di Lodi, su un organico complessivo di 43 unità, mancano all’appello 14 unità, con una carenza di 10 ispettori e 6 sovrintendenti. Alla polizia stradale di Guardamiglio, presidio di Polizia fondamentale per la sicurezza della principale autostrada italiana, mancano all’appello 9 ispettori e 5 sovrintendenti. Alla Ferroviaria di Lodi, altro presidio di Polizia garante della sicurezza della principale arteria ferroviaria del paese, mancano 2 ispettori e 5 sovrintendenti. I numeri sono evidenti e sommando tutte le carenze degli Uffici di Polizia nella Provincia di Lodi esce un quadro poco rassicurante: mancano 50 ispettori e 50 sovrintendenti della polizia di Stato”.