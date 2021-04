Polaveno (Brescia) - Sterza bruscamente per evitare una bicicletta e finisce contro la colonnina dell'autovelox. Spavento per un motociclista coinvolto in un incidente alle 16 nel pomeriggio di oggi sabato 17 aprile in territorio di Polaveno (Brescia). Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale il giovane, un ventitreenne, stava percorrendo via Roma quando per evitare un bicicletta avrebbe compiuto una manovra improvvisa. La sterzata lo ha proiettato con violenza contro un ostacolo - dalle prime informazioni appunto il dispositivo dell'autovelox - e fatto finire a terra. Sul posto si sono precipitate un'ambulanze e un'automedica in codice rosso. L'allarme però è rientrato, il centauro sarebbe in condizioni meno gravi del previsto tanto che è stato accompagnato all'ospedale Civile di Brescia in codice giallo.

