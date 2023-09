Pizzerie d'Italia 2023 Gambero Rosso: quali sono le migliori in Lombardia

E' uscita oggi la guida "Pizzerie d'Italia 2023" targata Gambero Rosso, annuale appuntamento con la classifica dei migliori locali in cui è servita la regina della cucina tricolore. In tutto sono segnalati 690 esercizi: le eccellenze sono rappresentate da 96 attività in cui viene proposta la classica pizza tonda (i cosiddetti "Tre spicchi") e 12 specializzate nella preparazione della pizza al taglio (le "Tre rotelle"). Al vertice, ça va sans dire, c'è la Campania, con 23 insegne premiate. La Lombardia è quarta con 8 pizzerie segnalate (più una al taglio), dietro alla Toscana (16) e il Lazio (13).

Ecco quali sono le migliori pizzerie lombarde:

Aperta nel 2018 in via Bellotti: alla "pala" i due soci Simone Lombardi e Giovanni Mineo. E' apprezzata dai fan delle pizze leggere e con farciture originali, dalla margherita con acciughe, capperi, olive, scorza di limone e origano fino alle etniche con pastrami, maionese alla senape e cipolla caramellata o con la Lahmacun (a base di carne di pecora)

Riconquista i tre spicchi li locale di via Solferino. Pizzeria ma anche cocktail bar, ha fatto della rivisitazione su disco di pasta (a cornicione medio) dei piatti della cucina tradizionale e regionale la sua cifra. Alle pizze si aggiungono focacce al padellino e focacce al vapore.

Doppio urrà per il titolare Corrado Scaglione, che ai Tre spicchi affianca anche il premio speciale i Maestri dell'impasto. il menu cambia in continuazione, con proposte sempre nuove e l'utilizzo di prodotti stagionali freschi. I fan della tradizione troveranno "pizza per i loro denti" nelle svariate versioni di margherita presenti in carta.

Un nome, una garanzia: Antonio Pappalardo conquista i Tre spicchi con la Cascina dei sapori a Rezzato ma anche con il suo nuovo locale aperto nel capoluogo. Fra le ricette più gustose si segnalano quella con pomodoro camone, cucunci (cappero), pistacchi, fiordilatte, portulaca (erba commestibile con cui si fa anche il pesto) e peperone crusco; prosciutto crudo 50 mesi e burrata; acciuga del mar Cantabrico, stracciatella, pomodoro e aglio nero.

Ancora Antonio Pappalardo, ancora il suo viaggio fra gli impasti dalle cotture e consistenze diverse. Il vicino lago di Garda offre l'occasione di sperimentare con il pesce d'acqua dolce. Per esempio con la Marinara 2.0 (pomodoro Crovarese, aglio orsino, cappero, oliva caiazzana, origano e agone, la sarda di lago). Oppure con la Salmerino alpino (fiordilatte, salmerino in olio cottura, sedano rapa e salsa bernese).

La Leonessa si conferma centro d'eccellenza lombardo sul fronte pizza. Franco Pepe è incoronato miglior pizzaiolo lombardo dal Gambero Rosso (95 punti per lui). Nel menu spiccano le pizze fritte, i calzoni e la Margherita sbagliata (mozzarella di bufala Dop, pomodoro riccio a crudo, riduzione di basilico, olio Evo di varietà Caiazzana).

Nome storico fra le pizze gourmet, i suoi punti forti sono lievitazione lunga e lenta e l'utilizzo di farine non raffinate e macinate a pietra. Fra le ultime novità la Moena (impasto all'enkir, cuore di pomodoro San Marzano, fiordilatte, prosciutto cotto Italia alta qualità, Puzzone di Moena) o la Pistacchiella (impasto ai pistacchi, fiordilatte, provolone, mortadella con pistacchi).

Sirani vola alto nel suo menù serale proponendo pizze con ingredienti extralusso. Vedasi la 60 grammi con caviale Calvius e burro di Normandia, la 4 + 4 focaccia in pinzimonio con scampi corona, gamberi carbineros e la Astice con astice alla catalana e calamari fritti, la Giarratana con cipolla, fegato grasso e acciughe nardin.

Fra le Tre rotelle, migliori pizze al taglio, si distingue la Davide Longoni Pane, guidata dall'omonimo presidente del movimento Panificatori agricoli urbani che ha come motto il "monito" a consumare pane come se fosse vino. La ricetta della sua pizza in teglia è finita in una pubblicazione del Cucchiaio d'argento, garanzia di qualità. La sua base è in via Tiraboschi.