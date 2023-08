Pavia, parcheggia l’auto al San Matteo e muore: dopo un mese nessuno ha ancora rimosso il veicolo

Pavia, 7 agosto 2023 – È arrivato con la sua auto al pronto soccorso del San Matteo e ha parcheggiato in uno stallo riservato ai disabili. Proprio in quel parcheggio l’utilitaria si trova da oltre un mese senza che nessuno la reclami sottraendo un posto ai portatori di handicap che dovessero arrivare in policlinico per farsi visitare o per far visita a un parente.

L’uomo, quando era arrivato evidentemente non stava già bene, perché ha lasciato la sua utilitaria quasi addosso alla siepe, come se non fosse riuscito a controllare la frenata. Poi è entrato al San Matteo, è stato preso in carico dai medici che lo hanno trasferito probabilmente in reparto dove ha perso la vita.

Non si sa se nessuno dei parenti sapesse che l’uomo era arrivato con la sua utilitaria e quindi non si sia preoccupato di quella vettura molto identificabile, o se magari non abbia parenti e quindi non ci sia nessuno che possa prendersi cura degli oggetti che appartenevano alla persona che ormai non c’è più. Rimane l’auto parcheggiata e il posto per disabili occupato.