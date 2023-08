Un mistero avvolge l'auto in sosta da anni al San Matteo

Pavia, 8 agosto 2023 – I dipendenti del San Matteo che ogni giorno superano l’ingresso carraio la vedono parcheggiata sempre nello stesso posto da anni. E’ un mistero come mai nessuno rivendichi la proprietà di quell’utilitaria grigia con un parafango nero che si trova parcheggiata da anni in uno stallo per disabili davanti al pronto soccorso del San Matteo.

La Renault Clio abbandonata davanti al pronto soccorso

Dai tempi del Covid, quando gli ospedali e il Policlinico in particolare, erano presi d’assalto, quell’auto si trova nello stesso punto. Un uomo che non stava bene, era arrivato non in ambulanza, ma al volante, aveva lasciato la vettura parcheggiata regolarmente ed era entrato per farsi curare Purtroppo, però, dal San Matteo l’uomo non è più uscito e l’auto è rimasta ferma nello stesso posto, senza che nessuno andasse a prenderla o la rimuovesse. Nemmeno dopo anni.

Evidentemente il proprietario non ha eredi e quindi è necessario seguire una procedura per rimuovere e demolire l’utilitaria che occupa un parcheggio riservato ai portatori di disabilità