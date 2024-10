Pavia, nuovi parcheggi all'ex Neca: via libera al primo multipiano interrato

Pavia, 7 ottobre 2024 – Si è rimesso in cammino il recupero dell’ex Neca fermo da vent’anni. Dovrebbero partire nei prossimi mesi, infatti, i lavori per la realizzazione di un parcheggio interrato.

Stando a quanto riportato nella delibera approvata in giunta saranno 222 i posti auto, di cui 141 nel parcheggio pluripiano interrato e 81 destinati alle diverse funzioni che avrà il piano d’intervento come terziario ed edilizia privata. Altri 50 stalli saranno poi riservati agli studenti che si stabiliranno negli alloggi che verranno realizzati per loro portando così a 272 i parcheggi complessivi. Viste le necessità della zona che si trova vicino alla stazione, dove si trasferirà lo Iuss, il sindaco Michele Lissia ha chiesti di incrementare il numero di posti auto disponibili, portandoli a oltre 300, per soddisfare le esigenze di una zona centrale e strategica della città, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria "assediata" dalle auto in sosta.

La richiesta è stata inserita nel piano integrato d’intervento che dovrà realizzare Redo Sgr, una società specializzata nella rigenerazione immobiliare, incaricata dalla Fondazione Banca del Monte e dalla sua società strumentale, Isan srl, per la trasformazione dell'area di 80mila metri quadrati.