La battaglia di Parabiago diventa una graphic novel con “Parabellum”

Parabiago (Milano), 20 marzo 2025 - La storica battaglia di Parabiago, avvenuta quasi sette secoli fa nelle campagne che avrebbero poi visto nascere la città della calzatura, trova nuova vita in una graphic novel. Disponibile in libreria e su Amazon, Parabellum – La battaglia di Parabiago è un romanzo a fumetti edito da Ferrogallico, con i testi di Francesco Granito e i disegni di Giuseppe Botte. L'opera ha ottenuto il patrocinio dei Comuni coinvolti dalla storica battaglia, tra cui Parabiago, Aquileia, Casale Monferrato, Ferrara, Saluzzo e Volpiano.

La presentazione dell'evento avvenuta a Parabiago

Durante la presentazione del libro in municipio, il sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, ha sottolineato l'importanza di questa pubblicazione: “È un’occasione per parlare della nostra storia e del nostro territorio in modo diverso. Abbiamo libri che raccontano la storia di Parabiago, ma la scelta di realizzare una graphic novel rappresenta un approccio innovativo che può attrarre un pubblico diverso”. La graphic novel, ha aggiunto Cucchi, è anche un’opportunità per raccontare la città e le sue origini in maniera più coinvolgente. Alessia Villa, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, ha evidenziato come il libro crei un ponte tra passato e presente: “Parlare di cultura attraverso una graphic novel è accattivante e innovativo, riuscendo a coinvolgere un ampio pubblico, dai più giovani agli adulti”. Villa ha inoltre ribadito il sostegno della Regione a iniziative che celebrano la tradizione e l’identità locali, promuovendo la cultura e il patrimonio storico. Il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti ha ricordato l’importanza storica della battaglia di Parabiago, che segnò un momento cruciale per il dominio visconteo, soprattutto per la leggendaria apparizione di Sant'Ambrogio sul campo di battaglia.

“È fondamentale che studenti e studentesse conoscano questa battaglia”, ha dichiarato Frassinetti, “perché eventi come questo sono un modo per trasmettere le tradizioni e le radici del nostro territorio”. Con Parabellum, la battaglia di Parabiago è raccontata non solo come un episodio storico, ma come un legame vivo con il passato, capace di coinvolgere e affascinare lettori di tutte le età.