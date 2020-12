Milano, 10 dicembre 2020 - La morte di Paolo Rossi, eroe del Mundial '82, ha colpito profondamente il mondo sportivo e non solo. Per ricordare Pablito, bandiere a mezz'asta in via Allegri, nel palazzo sede della Figc, e al Centro tecnico federale di Coverciano.

Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "La scomparsa di Pablito è un altro dolore profondo - ha detto - una ferita al cuore di tutti gli appassionati difficile da rimarginare. Perdiamo un amico e un'icona del nostro calcio. Trascinando al successo con i suoi gol la Nazionale dell'82, ha preso per mano un intero Paese che ha gioito in piazza, per lui e con lui. Ha legato in maniera indissolubile il suo nome all'Azzurro e ha ispirato, col suo stile di gioco, numerosi attaccanti delle generazioni future".

Anche Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha dedicato un pensiero al goleador azzurro. "Addio Paolo, in quel 1982 ci hai regalato un sogno. Riposa in pace", ha scritto il presidente regionale su Facebook.

Anche un altro membro della Giunta lombarda, l'assessore al Welfare Giulio Gallera, ha voluto omaggiare Paolo Rossi sui social: "Il risveglio oggi è triste - ha scritto -. Nella notte ci ha lasciato Paolo Rossi. Uno dei protagonisti indiscussi della vittoria dei mondiali del 1982; un'impresa epica compiuta da un gruppo di giovani leoni italiani che ha fatto emozionare ed esultare tutta l'Italia. Un bellissimo ricordo indelebile della mia gioventù. Grazie, Pablito. Che la luce e la serenità accompagnino da oggi il tuo cammino".