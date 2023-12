Oxfam lancia il Natale solidale. Per aiutare gli ultimi basta farsi incartare i regali dai volontari

Milano – Per aiutare gli ultimi può bastare un pacchetto regalo? Sì, se a incartare i doni è Oxfam Italia. L’associazione benefica, infatti, lancia anche per quest’anno il Natale solidale con l’iniziativa “Incarta il presente, regala un futuro”. Fino al 24 dicembre infatti sarà possibile, in oltre 30 store di tutta la Lombardia, sostenere la risposta di Oxfam nelle più gravi crisi umanitarie del mondo e offrire un aiuto ai ragazzi che in Italia rischiano di restare indietro e abbandonare gli studi, con moltissime famiglie impoverite dal caro-vita.

Il progetto

Per tutto il periodo natalizio centinaia di volontari di Oxfam saranno presenti in oltre 30 punti vendita Coin, Mondadori, Toys Center, Maison du Monde e Libraccio – di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Varese, Lecco, Monza e Brianza – per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta, che contribuirà ad assicurare acqua pulita, servizi igienico-sanitari, cibo e beni di prima necessità nelle aree del mondo più vulnerabili, messe in ginocchio da anni di guerra, dal cambiamento climatico, pandemia e oggi inflazione e crisi economica.

Nello stesso periodo nelle librerie Mondadori sarà possibile sostenere il lavoro di Oxfam per garantire equità e pari opportunità di accesso a studenti che potrebbero abbandonare la scuola attraverso un supporto emotivo, motivazionale e didattico. Da tre anni Oxfam, con il supporto di Mondadori Store, si impegna a contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa, migliorando l’accesso ai servizi socio-culturali per famiglie in grande difficoltà economica. Il progetto, quest’anno, coinvolge oltre 150 scuole, più di 6 mila studenti e centinaia di docenti, e ha l’obiettivo di contribuire a costruire una scuola inclusiva, offrendo percorsi di innovazione didattica, possibilità di scambio con altre scuole europee; proponendo corsi di recupero delle competenze linguistiche e scolastiche in diverse materie o attività di mediazione linguistica rivolta agli studenti stranieri.

Si potrà fare una piccola donazione facendosi incartare il proprio regalo direttamente nelle librerie aderenti all'iniziativa, oppure online, attraverso la pagina dedicata: www.oxfamitalia.org/mondadori/.

Inoltre nelle librerie Libraccio sarà possibile contribuire al lavoro di Oxfam per contrastare la grande disuguaglianza di accesso alla scuola e all’istruzione realizzato anche nei Paesi più poveri. Come ad esempio in Nepal dove Oxfam lavora per promuovere l’educazione inclusiva delle bambine e prevenire la violenza di genere e i matrimoni precoci. Per info: www.oxfamitalia.org/libraccio/.