Opera (Milano), 2 giugno 2021 - Arriva il decreto del Presidente della Repubblica: sciolto il consiglio comunale. Sempre più certe le elezioni a ottobre. E' stato notificato ieri, 1 giugno, a tutti i consiglieri comunali e membri della giunta il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella in data 24 maggio, su proposta del Ministro degli Interni con il quale viene dichiarato sciolto il consiglio comunale. Una comunicazione che potrebbe consentire il ritorno alle urne a ottobre. Nel decreto viene confermata la nomina della dottoressa Donatella Cera come commissario straordinario per la gestione del comune fino a nuove elezioni.

Al commissario straordinario sono stati conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, della giunta e del sindaco. Se non vi sarà bisogno di un ulteriore prolungamento dell'incarico alla dottoressa Cera, anche alla luce delle indagini della magistratura, quindi gli operesi potrebbero tornare al voto ad ottobre. Ricordiamo che il comune è stato commissariato in seguito all'arresto del sindaco Antonio Nucera (ai domiciliari) e alle conseguenti dimissioni, poiché coinvolto con il responsabile dell'ufficio tecnico e vari imprenditori nell’inchiesta “Feudum”.