Roma - Importante vertice tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i presidenti delle Regioni. All'incontro partecipano anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo. L'obiettivo è fare il punto sul piano vaccinale per arrivare il prima possibile alla soglia delle 500 mila dosi al giorno e discutere del decreto che entrerà in vigore dal 7 aprile. "Dobbiamo andare avanti insieme e ce la faremo" ha detto premier Mario Draghi all'inzio dell'incontro, invitando alla compatezza. A stretto giro è attesa una riunione del Cts e il testo del nuovo decreto targato Mario Draghi dovrebbe essere pronto mercoledì.

Sul fronte chiusure, oggetto di frizioni nella maggioranza dopo il pressing di Matteo Salvini, in parte rientrato, il governo ha già fatto capire che potrebbero esserci degli allentamenti a metà aprile se la curva dei contagi dovesse scendere, ma tutto dipenderà dai dati, ovvero dall' indice di contagio e dal tasso di saturazione degli ospedali, dei reparti Covid e delle terapie intensive. Al centro del dibattito in particolare bar e ristoranti (ai quali potrebbe essere consentito aprire a pranzo), cinema e teatri ma anche al ritorno in classe per gli studenti delle superiori. Insomma, se le misure di contenimento prese fino a oggi daranno dei risultati, le restrizioni potranno essere allentate. Altrimenti si andrà avanti come previsto: fino a maggio addio zone gialle. "Impensabile riaprire con 300 morti al giorno e le terapie intensive alla soglia della saturazione", ha detto il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano. Da domani intanto otre metà del Paese sarà ufficialmente in zona rossa con Calabria, Toscana e Valle d'Aosta che si vanno ad aggiungere alle 8 regioni e alla provincia di Trento. E i dati - per quanto offrano timidi segnali di miglioramento - sono ancora altri con le terapie intensive che sfiorano i 3.700 ricoveri in terapia intensiva

ll decreto - stando alle attese e sperando in un drastico miglioramento della curva - dovrebbe sostanzialmente confermare le misure attualmente in vigore: niente zona gialla, niente visite a parenti e amici in zona rossa (eccezion fatta per la deroga delle feste di Pasqua), niente spostamenti tra regioni e chiusura per cinema, teatri, musei, piscine e palestre. Ma c'è una importante novità: a scuola si tornerà in presenza fino alla prima media anche in zona rossa, come era previsto nel precedente decreto, mentre nelle zone arancioni saranno in classe tutti gli studenti fino alla terza media e al 50% quelli delle superiori. In merito alle seconde case sarà sempre possibile raggiungerle (anche in fascia rossa) ma le abitazioni devono essere di proprietà o con un affitto precedente al 14 gennaio. Inoltre bisogna verificare che non ci siano ordinanze regionali dei presidenti che ne vietano l'uso ai non residenti.

Il decreto in arrivo mercoledì infine dovrebbe comprendere anche una parte, allo studio della ministra della Giustizia Marta Cartabia, sull'obbligo vaccinale per il personale sanitario: per chi non rispetta l'obbligo di vaccinarsi, sarebbero previste sanzioni crescenti, dallo spostamento ad altro incarico fino alla sospensione dello stipendio. Ma non ci sarebbe, stando alle ipotesi, la possibilità di licenziare.

Obiettivo primario dell'esecutivo resta comunque far procedere velocemente la campagna vaccinale: niente corsie preferenziali per nessuno, ha detto Draghi, ma priorità alle persone anziane e a quelle più fragili. E la cabina di regia tra governo e Regioni, dopo le tensioni dei giorni scorsi, dovrebbe servire anche a tracciare una linea comune di condotta in attesa che arrivi un quantità sufficiente di dosi che possa portare alla soglia delle 500 mila vaccinazioni al giorno. "Entro Pasqua arriveranno in Italia tre milioni di dosi di vaccini e la vera sfida adesso è somministrarli il più velocemente possibile. E' una corsa contro il tempo" ha sottolineato la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.

Proprio oggi il commissario straordinario per l'emergenza Covid ha sottolineato che nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di circa 500 mila dosi del vaccino Moderna e di 1,4 milioni di AstraZeneca, che verranno ricevute e immagazzinate nell'hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Inoltre oggi è stata firmato il protocollo tra farmacisti e regioni per le vaccinazioni anti coronavirus in farmacia: "La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile - ha ribadito Speranza -. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare". A quanto si apprende nel vertice è stata confermata la volontà di un impegno comune per il buon esito della campagna vaccinale, superando ogni incomprensione, con la massima collaborazione. Il premier Draghi ha introdotto il vertice, poi ha ascoltato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il vice Giovanni Toti e infine, dopo una breve replica, è andato via.