Neonazisti su Telegram, scoperta rete di giovani universitari armati contro ebrei e stranieri: 12 indagati

Milano – Il motivetto è lo stesso di sempre: razzismo, antisemitismo, apologia del nazifascismo. Sono cambiati però gli strumenti di diffusione dell’ideologia e sono giovanissimi quelli che la propugnano. In Lombardia, dodici studenti italiani di età compresa tra 17 e 24 anni sono indagati per aver diffuso sulla piattaforma di messaggistica Telegram “idee naziste e fasciste fondate sulla superiorità della razza bianca, nonché sull’odio razziale nei confronti degli ebrei”. Non solo, la rete di estremisti istigava “a commettere atti di violenza per motivi etnici e razziali”.

Quasi tutti i membri della rete sono studenti universitari iscritti a varie facoltà, tra cui Lingue, Storia, Filosofia, Lettere Classiche e Veterinaria. Il più grande è residente nella provincia di Como ed è l’unico che lavora come frontaliero in una fabbrica in Svizzera. Soltanto uno è minorenne, un diciassettenne che frequenta ancora le superiori per cui sta procedendo la Procura per i minorenni.

L’inchiesta ha portato a diverse perquisizioni in tutta Italia: sono state trovate diverse copie del Main Kampf, il libro in cui nel 1925 Adolf Hitler espose il suo pensiero politico, nonché un tirapugni e bandiere fasciste e naziste. Le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Leonardo Lesti ed eseguite dal centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale della Lombardia insieme alla Divisione investigazioni generali ed operazioni speciali (Digos).

I giovani, sparsi in varie regioni, si trovavano su canali Telegram denominati, tra gli altri “Tricolore del sangue italico”, “Ordine Attivo Terzista”, “Spirito Fascista”, “Rinascita Popolare Italiana” e “Sangue e Suolo”. All’interno, pubblicavano “contenuti nazionalsocialisti, suprematisti, razzisti ed antisemiti” e “continui incitamenti alla discriminazione ed alla violenza per motivi razziali ed etnici”, con “esplicita istigazione al compimento di atti di violenza nei confronti di appartenenti gruppi etnici solitamente osteggiati dall’ideologia nazionalsocialista e suprematista”. Non risulta, tuttavia, che siano mai passati all’azione compiendo azioni violente.

Anche se la violenza è rimasta circoscritta all’ambiente online, dalle conversazioni intercettate della Polizia postale di Milano è emerso che l’intento era “tirare fuori i camerati dal virtuale”. Gli accertamenti sono partiti nel dicembre 2023 e sono terminati il 25 settembre scorso. Alcuni indagati si sarebbero anche incontrati di persona per organizzare “azioni concrete per cambiare lo stato delle cose”, spiegano gli inquirenti. “La mera appartenenza ai gruppi Telegram, infatti, veniva ritenuta del tutto insufficiente se non accompagnata da un impegno concreto nel mondo reale”.