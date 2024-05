Morto l’ex magistrato Giovanni Pescarzoli: aveva lavorato a Lodi e Milano

Milano – E’ morto l'ex magistrato Giovanni Pescarzoli. Aveva 81 anni.

Originario di Breno, in provincia di Brescia, Pescarzoli era stato procuratore generale della Corte d'appello di Trento dal 2010 al 2015. Pochi giorni prima del suo pensionamento, parlando dei suoi cinque anni in Trentino aveva riferito di “un'isola felice, anche nel panorama della giustizia italiana così tormentata”. Prima ancora di arrivare in provincia di Trento, Pescarzoli era stato procuratore capo a Lodi e sostituto procuratore generale a Milano.

I funerali si svolgeranno oggi – lunedì 20 maggio - presso la parrocchia di San Pietro in Gessate, in provincia di Milano, alle 14.45.