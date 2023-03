Meteo Milano e Lombardia: che tempo farà nel weekend

Il cielo su Milano sarà terso

Milano – Dopo la pioggia dei giorni scorsi e il vento di ieri, il cielo oggi regala un bell’azzurro intenso ai milanesi e ai lombardi. Come ampiamente previsto, le temperature intanto sono scese sensibilmente: al mattino, la discesa di aria fredda da Nord ha favorito, con l'attenuazione del vento, un crollo delle minime che si sono riportate vicino o localmente sotto gli zero gradi al Centro-Nord, anche in pianura. Ma come sarà il tempo di questo weekend? Ecco le previsioni per i prossimi giorni in Lombardia e in Italia.

Che tempo farà nel weekend

Le condizioni ottimali di oggi, con clima freddo ma con condizioni meteo che saranno tra oggi e domani stabili e ampiamente soleggiate, si ripeteranno anche nei prossimi giorni grazie all’anticiclone africano, che si spingerà verso Nord fino a raggiungere la Bielorussia. Si espanderà dalla Tunisia molto a Nord, ma poco verso Ovest ed Est: questa configurazione permetterà infiltrazioni di aria umida durante il weekend che potrebbero velare il cielo del Nord-Ovest e di parte delle regioni tirreniche. Solo la giornata di domenica potrebbe essere segnata da qualche addensamento nuvoloso in più al momento con ben pochi fenomeni associati. Attenzione nelle prossime ore solo al vento che soffierà ancora molto forte da Nord Nord-Est al meridione prima di attenuarsi.

Le temperature massime nei prossimi giorni si assesteranno intorno ai 20 gradi, leggermente superiori alle medie ma con valori non particolarmente eccezionali. La prossima settimana, infine, si aprirà con l'Equinozio di Primavera, alle 22.24 di lunedì 20 marzo: al momento sembra che il tempo sarà proprio tipicamente primaverile con sole, nubi e qualche pioggia improvvisa. La pioggia sarà comunque rara, con il contesto meteo generale che rimarrà in prevalenza asciutto da Nord a Sud e senza un caldo eccessivo.