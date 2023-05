Meteo, quando finirà la pioggia? Le previsioni per il weekend

Milano – Pioggia e nuvole. Le previsioni meteo per il weekend sulla Lombardia, come del resto su tutta Italia, non lasciano spazio a troppi dubbi. Un nucleo di bassa pressione dalle Isole Britanniche si sta spostando a sud, e qui resterà almeno fino alla prossima settimana.

Il tempo resterà quindi instabile per tutto il fine settimana. Sono attese precipitazioni con temporali localmente di forte intensità, alternate a periodi asciutti. Temperature in calo.

Oggi giovedì 11 maggio

A tratti soleggiato al mattino. Via via nuvoloso nel pomeriggio con rovesci e temporali a partire dalla Lombardia orientale in estensione al resto della regione in serata e nella notte. Neve sulle Alpi da quota da 2000 metri. Temperature in diminuzione: massime tra i 18 e i 20°, minime tra i 10 e 13°

Domani venerdì 12 maggio

Generalmente molto nuvoloso. Al mattino piogge e temporali su Verbano, Ticino e Lario. Nel pomeriggio su tutta la fascia prealpina in estensione a tutta la regione dalla serata. Temperature senza variazioni.

Sabato 13 maggio

Ancora molto nuvoloso con rovesci e locali temporali su tutta la regione. Dalla serata asciutto. Temperature in lieve calo. Massime tra i 17 e i 20°C, minime tra 9 e 12°C.

Domenica 14 maggio

Nuvoloso e asciutto nella notte e all’alba, poi piogge a partire dalla pianura. Temporali più intensi tra il Garda occidentale e la Valtellina. Asciutto nella notte.