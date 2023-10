Meteo in Lombardia, qualche giorno di caldo anomalo e poi pioggia per tutto il weekend

Continuerà ancora per qualche giorno il caldo anomalo che ha accompagnato la prima metà di ottobre. La temperatura media in questo periodo dovrebbe essere intorno ai 17 gradi, mentre la media registrata negli ultimi giorni è di 27 gradi. E così rimarrà fino a sabato, quando sulla Lombardia e il Nord Italia sono previste piogge a cui seguirà un brusco calo delle temperature.

Per giovedì, l’Arpa Lombardia prevede nuvole a bassa quota con schiarite dalla tarda mattinata, con temperature minime intorno ai 15 gradi e massime sui 26 gradi. Foschie o banchi di nebbia nella notte e fino al primo mattino.

Per venerdì si prevedono annuvolamenti, più probabili presso i rilievi occidentali, in ulteriore estensione in serata. Possibili precipitazioni dal tardo pomeriggio possibili rovesci sparsi sul Nordovest, isolati sulla fascia alpina. Minime stazionarie, massime in lieve calo.

Sabato e domenica passerà sulla Lombardia una perturbazione atlantica che porterà pioggia e vento. Le precipitazioni si dovrebbero verificare sabato prevalentemente sui settori occidentali e settentrionali e domenica su quelli orientali e meridionali. Temperature stazionare ma in sensibile calo a partire dall’inizio della prossima settimana.