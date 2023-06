Maturità, alle 8.30 si svela la seconda prova scritta: per la versione di latino i social puntano su Cicerone

Milano – Dopo la prima prova scritta di Italiano, nella quale c’è stato un plebiscito per la traccia sul valore dell’attesa nell’epoca di WhatsApp, oggi è il turno della seconda prova scritta, quella d’indirizzo.

Per licei scientifici sarà matematica, per i classici il temuto latino, nei linguistici prima lingua e cultura straniera. Negli istituti tecnici e professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline.

Per quanto riguarda la versione di latino, il toto tracce della vigilia ha escluso Tacito in quanto ultimo autore scelto per la Maturità pre-pandemia nel 2019 (nel 2020-2021 non la seconda prova non c’era e l’anno scorso la scelta era dei singoli istituti). Il tam tam sui social indica come papabile Cicerone, seguito da Seneca, Cesare e Apuleio.

Come per la prova scritta di ieri il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicherà alle 8,30 la password per aprire i plichi telematici con le tracce: il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale, si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo (6 ore al Classico, 4-6 ore Scientifico e Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all'Artistico).

Sono 536.008 gli studenti coinvolti quest'anno nell'Esame di Maturità, per un totale 27.895 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è Licei 267.758; Istituti Tecnici 173.892; Istituti Professionali 94.358.