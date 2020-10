Milano, 6 ottobre 2020 - Il conto alla rovescia per gli appassionati di 'Matrimonio a prima vista' è iniziato. Questa sera, alle 21:20 torna in prima tv assoluta su Real Time una nuova edizione dell’esperimento sociale, prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, in cui con l’aiuto di un team di esperti 6 single scelgono di sposarsi tra perfetti sconosciuti, incontrando i propri partner per la prima volta solo sull’altare.

Le coppie, come per le precedenti edizioni, sono state create a tavolino dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Al lavoro la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. Le coppie formate sono tre: Nicole e Andrea, Giorgia e Luca, Sitara e Gianluca. Tra questi sei giovani, c'è una milanese. Si tratta di Nicole Sonia, 29enne, contabile e grande appassionata di scarpe e borse. La ragazza sposerà Andrea Ghiselli, 28enne di Pesaro, che gestisce un ristorante di famiglia ed è appassionato di tiro al piattello. Gli esperti hanno pensato di metterli insieme perché la personalità un po’ narcisa ed egocentrica di Nicole può essere mediata dalla personalità generosa e socializzante di Andrea.

Questa edizione ha dovuto fare i conti con il lockdown prima (le selezioni definitive si sono tenute a metà febbraio) e poi con i protocolli anti-Covid, che hanno reso ‘l’evento’ ancor più particolare. Al momento della ripartenza i futuri sposi si sono fatti trovare pronti ed emozionati, seppure consapevoli che il loro sarebbe stato un matrimonio anomalo: senza amici e parenti, ma vissuto con molta intimità e intensità. E così giorno dopo giorno hanno riso, pianto, litigato, fatto pace fino al giorno della decisione finale, dove, davanti al team di esperti, hanno deciso e comunicato al proprio partner e al pubblico se restare insieme o chiedere il divorzio.