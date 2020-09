Varese, 11 settembre 2020 - Dei 24.983 tamponi effettuati a Malpensa dal 19 agosto a ieri da Ats Insubria, che ha ricevuto 24.388 referti dai laboratori di analisi, sono emersi 133 casi di persone positive al virus Sars Cov-2 di rientro da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Lo comunica la stessa Ats Insubria che, su indicazione di Regione Lombardia, si occupa di organizzare la logistica delle strutture per la somministrazione dei tamponi all'aeroporto di Malpensa e di coordinare il personale che accoglie i passeggeri e somministra i tamponi.

La maggioranza dei viaggiatori sottoposti a tampone tornava dalla Grecia (13.185), mentre la fascia d'età dove sono stati riscontrati più casi positivi è quella 21-30 anni (44). L'attività di Ats Insubria a Malpensa proseguirà fino al 7 ottobre, come da ordinanza del ministero della Salute del 12 agosto 2020, prorogata dal Dpcm del 7 settembre 2020. "Abbiamo affrontato una grande impresa che ha dovuto superare parecchie criticità. Lasciamo parlare i numeri: 24.500 tamponi, fin dal primo giorno, consegnati ai laboratori, in giornata - dicono da Ats Insubria -. Dopo una fase iniziale con tempi di risposta ottimali abbiamo avuto un periodo critico per i guasti alla strumentazione di alcuni dei nostri laboratori di riferimento; il successivo smistamento dei tamponi ad altri Laboratori accreditati da Regione Lombardia ha consentito di rientrare nello standard previsto delle 48 ore".

Ats Insubria in collaborazione con le Asst e la Protezione civile, ha attivato 8 postazioni per accettazione e rilascio etichette per tamponi con il coinvolgimento di oltre 20 persone del comparto amministrativo, sono invece più di 30 i medici e infermieri che stanno effettuando turni 7 giorni su 7 dal 19 agosto.