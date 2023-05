Luis Muriel, è nata la quarta figlia del giocatore dell’Atalanta: “Benvenuta Maria Victoria”

Bergamo, 1 maggio 2023 – Fiocco rosa in casa dell’Atalanta. È nata Maria Victoria, figlia di Luis Muriel, attaccante della Deaa, e della moglie Tasharem Villegas.

L’annuncio è arrivato dallo stesso giocatore che ha pubblicato nelle stories di Instagram una foto di madre e neonata in ospedale. E subito dopo il video dell'esultanza dopo il rigore di Udine col pallone sotto la maglia, il 9 ottobre scorso, unico gol stagionale.

Nonostante una gravidanza ormai a termine, sabato Muriel era partito comunque insieme alla squadra per Torino, dove Gasperini lo ha mandato in campo negli ultimi dieci minuti per provare a scardinare la difesa granata.

Il club nerazzurro ha subito espresso con una nota le proprie felicitazioni: “È nata la piccola Maria Victoria. Mamma e bimba stanno bene con grande gioia e soddisfazione del papà. Tutta la famiglia Atalanta rivolge a Tasharem e Luis le congratulazioni più sincere ed affettuose. Benvenuta piccola Maria Victoria!”.

Il trentaduenne nazionale colombiano ha già tre figlie dal precedente matrimonio con Paula Renteria. Le bimbe si chiamano Maria Paula, Maria Camila e Maria Celeste.