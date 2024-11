Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 22 novembre 2024

Neve in pianura anche in Lombardia: Varese sotto una coltre bianca. Nevischio a Milano

Il meteo dà una mano alla Lombardia: dal 22 novembre stop ai divieti antismog a Milano e in altre 4 province. Le misure restano attive a Pavia

Cronaca

Seregno, spinsero coetaneo sotto il treno: ok alla messa in prova per i due 15enni