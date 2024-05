Dopo la clamorosa vincita di oltre 100 milioni di settimana scorsa a Napoli, il SuperEnalotto riparte da un Jackpot inferiore ma che, questa sera martedì14 maggio, mette comunque in palio 20 milioni e 900mila euro: una cifra sempre in grado di cambiare la vita. Come sempre, attesa anche per le estrazioni del Lotto e del 10eLotto.