Lombardia, meno nati e più morti ma la popolazione cresce. Quanti sono i lombardi?

Milano, 13 maggio 2024 - Quanti sono gli abitanti della Lombardia? 9.976.509. Lo rileva l'Istat nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022.

Una popolazione in aumento rispetto al 2021 con 33.505 nuovi lombardi pari a un aumento dello 0,3 per cento. Oltre la metà dei lombardi, il 56 per cento, vive nelle province di Milano, Brescia e Bergamo.

Più lombardi ma meno nati

L'aumento rispetto al 2021 deriva dai valori positivi del saldo migratorio interno, del saldo migratorio con l'estero e dell'aggiustamento statistico, che superano la perdita dovuta al saldo naturale. In Lombardia, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 67.482 (-1.436 rispetto al 2021). Il tasso di mortalità è cresciuto dal 10,8 per mille del 2021 all'11,3 per mille del 2022, con un picco del 14,3 per mille registrato nella provincia di Pavia.

Divisione per sessi

Le donne sono il 50,9% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 175mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L’età media

L'età media si è lievemente innalzata rispetto al 2021, da 45,9 a 46,0 anni. Bergamo e Brescia sono le province più giovani (rispettivamente 45,2 e 45,4 anni); Cremona e Pavia quelle più anziane (47,0 e 47,3 anni). I comuni di montagna evidenziano un maggior invecchiamento della popolazione e una dinamica naturale negativa più marcata, con una popolazione stazionaria rispetto al 2021.

Gli stranieri

Gli stranieri residenti in Lombardia sono l'11,8 per cento della popolazione

Gli stranieri censiti sono 1.176.169 (+20.776 rispetto al 2021), l'11,8% della popolazione regionale e provengono da 188 Paesi, prevalentemente da Romania (14,6%), Egitto (8,4%) e Marocco (7,6%). Il 19,6% dei residenti vive nei 277 comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti e il 18,0% vive nei quattro comuni (Milano, Bergamo, Brescia, Monza) con popolazione oltre 100.000 abitanti.