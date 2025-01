Limiti di velocità, ecco dove sono gli autovelox mobili in Lombardia

Milano, 27 gennaio 2025 - La polizia di Stato ha reso noto dove, da martedì 28 gennaio a domenica 2 febbraio, in Lombardia saranno effettuati i controlli mobili della velocità su autostrade e strade statali, provinciali e comunali. Ovviamente questo non vuol dire, negli altri casi, che è possibile non rispettare i limiti anzi: è comunque una violazione del codice stradale e ne va della vostra e altrui sicurezza. Non vanno poi dimenticati i controlli fissi e quelli organizzati dalla Polizia locale dei vari Comuni lombardi.

Ecco le postazioni di controllo della Polizia in Lombardia:

Martedì 28 gennaio 2025

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso a Como

Mercoledì 29 gennaio 2025

Strada Statale 629 del Lago di Monate (Varese)

Giovedì 30 gennaio 2025

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Strada Comunale Meda - Via Vignazzola (Monza e Brianza)

Venerdì 31 gennaio /2025

Autostrada A7 Milano-Genova (Pavia)

Autostrada A 60 (Varese)

Strada Statale 9 Tangenziale Est di Lodi

Domenica 2 febbraio 2025