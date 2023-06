Legnano: 8 milioni di euro di investimenti per le scuole grazie al Pnrr

LEGNANO (Milano)

Una revisione generale e una serie di interventi che sta interessando quasi tutti gli istituti scolastici gestiti direttamente dal Comune: a Legnano il Pnrr ha portato fondi in vari settori e tra questi anche quello direttamente collegato agli edifici che ospitano le scuole. Fondi che hanno permesso di risolvere situazioni che, altrimenti, ben difficilmente avrebbero trovato una soluzione in tempi brevi, ma che hanno anche obbligato gli uffici a un super lavoro. A conti fatti sono 14 i progetti sui quali si sta lavorando: solo una piccola parte della mole di progetti collegati al Pnrr che sono stati citati anche dal sindaco, Lorenzo Radice, in una recente seduta di consiglio comunale. In quella occasione, infatti, Radice aveva riassunto in 70 milioni di euro gli investimenti totali finanziati con fondi che arrivano dal Pnrr, "spalmati" su 120 progetti circa e per il 60% già avviati: fondi arrivati in parte direttamente e per il resto attraverso progetti sovracomunali con il "filtro" di diversi enti superiori. Per tornare agli edifici scolastici di proprietà comunale, gli interventi finanziati con il Pnrr sfiorano gli 8 milioni di euro di investimento complessivo e - tutti ormai oltre la fase del progetto esecutivo approvato - hanno direttamente a che fare con l’adeguamento sismico delle strutture, la riqualificazione energetica o, in parecchi casi, con interventi collegati alle palestre di servizio degli istituti.

La percentuale di finanziamento attraverso il Pnrr è variabile: l’ampliamento della palestra della scuola Manzoni, ad esempio, intervento dell’importo di un milione 100mila euro, sarà finanziato in parti uguali con risorse del Pnrr e risorse del Comune. La riqualificazione energetica delle scuole Dante Alighieri, 504mila euro in totale, avrà invece un grande contributo dai 480mila euro del Pnrr: nella stessa scuola media la rifunzionalizzazione complessiva, importo previsto 800mila euro, sarà in questo caso interamente finanziato con fondi del Pnrr. Paolo Girotti