Pavia, ladri incappucciati assaltano la stazione di servizio

Pavia, 17 luglio 2024 – Presa di mira dai ladri la stazione di servizio Ip di viale Cremona. Attorno alle 2 della notte tra martedì e oggi, mercoledì 17 luglio, i ladri sono arrivati in coppia nello spazio in cui, oltre al distributore, c’è pure un bar con vendita di tabacchi. L’area di servizio è protetta da telecamere e molto probabilmente i malviventi lo sapevano, non a caso si sono travisati in modo da non essere riconosciuti.

Gli occhi elettronici hanno potuto così riprendere soltanto le sagome di due persone che hanno spaccato un vetro del bar in modo da guadagnarsi l’accesso e rubare stecche di sigarette. Una volta ottenuto quello che cercavano, i due sono scappati ovviamente non su mezzi che potessero essere identificati. I carabinieri del nucleo radiomobile di Pavia hanno effettuato il sopralluogo e sono al lavoro per cercare di individuare i responsabili del furto.