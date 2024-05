Kellogg’s Corn Flakes Cocoa ritirati dall’azienda. Perché e come avere il rimborso

Milano, 27 maggio 2024 – Non è stato il ministero della Salute a ritirare dagli scaffali le confezioni di Kellogg’s Corn Flakes cocoa, ma l’azienda Kellanova, proprietaria del popolare marchio. A precisarlo è la stessa società, con una nota diffusa questa mattina, lunedì 27 maggio.

La comunicazione

“Il ministero della Salute non ha disposto il ritiro – si legge nel comunicato – è l’azienda stessa che ha notificato all’Ats Brianza il ritiro volontario in Italia in data 22 maggio La procedura di richiamo è totalmente volontaria. La procedura è stata effettuata a causa dell'identificazione di un possibile difetto di qualità”.

Un guaio che avrebbe potuto portare – seppur in percentuale residuale – a possibili danni per la salute dei consumatori. “L'azienda ha riscontrato – è ancora la nota – che una piccola percentuale di confezioni potesse contenere grumi duri di cereali che non si ammorbidiscono se consumati con il latte. Ciò significa che potrebbe esserci un basso rischio che questi grumi duri possano potenzialmente causare danni ai denti o rischio di soffocamento”.

Il prodotto

“Si precisa – seguitano da Kellanova – che il ritiro volontario riguarda esclusivamente i Kellogg's Corn Flakes al cacao, un prodotto in vendita da gennaio 2024, e non impatta in nessun modo su ulteriori prodotti Kellogg's, incluso Kellogg's Corn Flakes Original. Una procedura, si ripete, ad esclusivo titolo precauzionale non essendoci stati segnalati in Italia, ad oggi, incidenti di nessuno dei rischi identificati”.

La produzione di alimenti buoni, sicuri e di qualità, si specifica, “è da sempre una priorità per Kellanova. Nonostante il rischio minimo di inconvenienti legati ai grumi duri di cereali, l'azienda non fa compromessi sulla qualità o sulla sicurezza dei propri prodotti. Da oltre 100 anni, ci impegniamo a garantire alimenti che tutti conosciamo e amiamo, per il benessere delle persone, valore fondamentale al centro della nostra azienda”.

La sollecitazione

Kellanova, infine, invita i consumatori (con i quali si scusa) a controllare le proprie dispense e smaltire senza consumarle eventuali confezioni di Kellogg's Corn Flakes cocoa, oltre che a contattare il servizio consumatori attraverso il sito o alternativamente rivolgersi al numero 800 97 60 21 per maggiori informazioni anche sulla procedura di rimborso.