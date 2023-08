Janis Danner, chi è l’influencer tedesco che ha distrutto la statua di Butti a Viggiù

Una preziosa scultura di Enrico Butti distrutta, un danno di almeno 100mila euro e una denuncia per vandalismo. Teatro dell’accaduto villa Alceo, nobile dimora trasformata in luxury hotel. Siamo a Viggiù, provincia di Varese.

Protagonisti un gruppo di ragazzi tedeschi tra i 25 e i 30 anni, tra cui l’influencer e modello tedesco Janis Danner: l’hanno affittata come quartier generale per un lungo weekend sul lago di Como, gite molto “cool” da dare in pasto ai follower a bordo dell’immancabile Riva e cene esclusive a Villa d’Este a Cernobbio.

Il video di villa Alceo invece ha un finale davvero poco glamour: le telecamere riprendono due degli ospiti tedeschi entrare nella fontana a dispetto dei divieti e abbracciare l’opera dell’artista vicentino mentre gli altri amici girano un video con gli smartphone.

Poi il danno, che ha indotto il gestore di villa Alceo – Bruno Golferini – a sporgere denuncia ai carabinieri nei confronti di questi “lanzichenecchi” moderni.

Chi è Janis Danner

Janis Danner con la fidanzata Jessica De Oliveira, anche lei una influencer

Janis Danner è un famoso modello e influencer tedesco su Instagram è seguito da oltre 1,5 milioni di persone, 900mila follower su Tik Tok. È nato ad Augusta il 6 settembre 1994 ma vive ad Amburgo dove lavora per la Influencing101, agenzia di marketing creativo insieme alla fidanzata Jessica De Oliveira, altra influencer con centinaia di e migliaia di fan.