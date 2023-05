Lodi, schianto tra due camion al casello dell’autostrada: ferito un conducente

Schianto tra camion all'alba, un ferito. Alle ore 5.05 del 3 maggio la macchina dei soccorsi si è attivata, per un rovinoso incidente tra mezzi pesanti, all'uscita del casello di Lodi, lungo la tratta autostradale A1 Milano-Napoli. Sul posto sono presto arrivate squadre del comando dei vigili del fuoco di Lodi, con una autopompa e una autogru e i mezzi del soccorso sanitario, oltre alla polizia stradale e al personale di Autostrade per l'Italia. L'impatto ha riguardato due camion che viaggiavano in direzione nord ed è avvenuto precisamente al chilometro 2 più 700.

È stata quindi chiuso momentaneamente il tratto di A1 all'altezza dell'uscita e dell'entrata di Lodi. Per il tamponamento è rimasto ferito il conducente di un tir. L'uomo, di 62 anni, per fortuna non correva pericolo di vita. Lo ha raggiunto un'ambulanza della Croce casalese per le valutazioni del caso. Alle 8, vista la chiusura temporanea dell'autostrada delle 5, per consentire i soccorsi e nonostante il successivo ripristino, c'erano ancora 6 chilometri di coda.