Incidente tra due auto nella Galleria Mottarone della A26: quattro feriti e traffico in tilt

Baveno (Verbania) – Traffico in tilt, autostrada bloccata e un viavai di ambulanze e auto delle forze dell’ordine. Un serio incidente si è verificato oggi pomeriggio poco dopo le 16 sulla autostrada del Laghi A26 tra Baveno e Carpugnino, in direzione Gravellona Toce.

L’impatto è avvenuto nella galleria Mottarone 2, in un punto in cui – a causa dei molti cantieri che la società autostradale ha aperto negli ultimi mesi, con restringimento della carreggiata – il traffico è a doppio senso di marcia. Dalle prime informazioni della Polstrada nella galleria si sono scontrate due auto: il bilancio è di quattro feriti, uno in codice giallo e tre in codice verde.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Verbania. Lunghe code e disagi al traffico che a lungo è rimasto chiuso. Un duplice incidente analogo si era svolto due volte negli ultimi anni nella stessa galleria, nel 2014 e nel 2021.