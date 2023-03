Inchiesta Covid, lo sfogo di Sileri: "Mi tenevano all’oscuro, protezioni in ritardo"

Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute nel 2021

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute (in quota Movimento 5 stelle) in piena emergenza Covid, ora è tornato a fare il medico. Del resto lo aveva sempre detto, una promessa che ha mantenuto. Oggi si occupa di interventi oncologici al San Raffaele di Milano. Ma l’11 febbraio 2020, una decina di giorni prima dei primi casi Covid accertati a Codogno e Alzano Lombardo, l’allora viceministro a chiese di "effettuare una ricognizione sui reparti di malattie infettive esistenti, sul numero dei posti letto dedicati 24 ore su 24, sul numero dei respiratori e di personale disponibile", stando a quanto contenuto nel “resoconto” della “task force” del Ministero, agli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia. Come riportato nelle carte, la risposta che avrebbe ottenuto è che era "sufficiente" una "mappatura rispetto ad uno scenario di bassa gravità". Sileri si presenta ai magistrati come persona informata sui fatti l’8 febbraio del 2021. E racconta. Tira in ballo l’allora capo di gabinetto Goffredo Zaccardi, persona di fiducia del ministro Speranza, e poi "alcuni direttori generali e vice capi di gabinetto. Diversi di costoro hanno palesemente sostenuto che non erano autorizzati a condividere informazioni con me o con il capo del mio...