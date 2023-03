Lodi, furgone si incendia all’improvviso in autostrada: il conducente fugge e si salva

Lodi, 30 marzo 2023 – Stava viaggiando lungo l'autostrada del Sole Milano-Napoli, nel tratto lodigiano, quando gli si è incendiato il mezzo di lavoro e ha dovuto abbandonare l'abitacolo per mettersi in salvo.

È la disavventura, vissuta nel pomeriggio di oggi giovedì 30 marzo, da un lavoratore che procedeva a bordo del suo furgone in direzione Bologna. Improvvisamente, dal veicolo è uscito fumo, si presume per un guasto, poi sono arrivate le fiamme. In pochissimo tempo la lingua rossa ha letteralmente attorniato e divorato il mezzo, carbonizzandolo.

Il conducente per fortuna è invece riuscito a parcheggiarlo lungo la prima corsia di marcia, senza creare pericoli a terzi e a fuggire prima che accadesse il peggio. È accaduto esattamente all'altezza del chilometro 27 più 200 ed è stato necessario l'intervento della polizia stradale per gestire la viabilità. A spegnere l'incendio hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, intervenuti con autopompa e autobotte. Poi le squadre hanno messo in sicurezza il furgone e la sede stradale.