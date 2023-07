Guardia medica: da oggi chi non risiede in Lombardia pagherà le visite 20 euro

Pavia, 29 luglio 2023 – Per chi non è residente in Lombardia costeranno 20 euro le visite alla guardia medica, mentre nel caso di un controllo a domicilio si parla di addirittura 35 euro.

“Ritengo che questa norma crei una disparità ingiustificata nell'accesso alle cure mediche per la comunità studentesca fuorisede – dice Alessandro Miceli, segretario di Udu – L’attuazione di maggiori autonomie in sanità non potrà che amplificare le inaccettabili diseguaglianze registrate con la semplice competenza regionale concorrente in tema di tutela della salute. Il regionalismo differenziato in sanità legittimerà normativamente il divario tra Nord e Sud.”

Tale decisione per gli studenti fuorisede mette a rischio la salute e il benessere di chi può essere già sottoposto a carichi finanziari significativi per l'istruzione e il sostentamento.

“Fortunatamente nei collegi con Edisu Pavia è stata garantita, attraverso una apposita convenzione, per la comunità collegiale non residente a Pavia l'assistenza medico-generica garantita dai medici di medicina generale – aggiunge Giorgia Cervio, consigliera d'amministrazione in Edisu – Edisu e i Collegi si impegneranno poi successivamente a garantire il pagamento del corrispettivo dovuto al medico in occasione della visita, eventualmente anticipandone l'importo o comunque rifondendo l’alunno. Questo diritto deve essere garantito non solo ai collegiali, ma a tutta la comunità studentesca”.