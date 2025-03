Forti grandinate tra Varese e Como, strade imbiancate e traffico in tilt

Varese, 25 marzo 2025 – Dopo una giornata di piena primavera tra sole e cielo azzurro, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo, il cielo si è improvvisamente oscurato in alcune città della Lombardia e si è scatenato un improvviso nubifragio. Una violenta grandinata ha colpito diverse zone tra il Comasco, Vedano Olona, Malnate e Varese.

Strade imbiancate dopo la grandinata tra Varese e Como (Frame video LocalTeam)

In pochissimo tempo la grandine si è depositata sulla sede stradale come una intensa nevicata e ah creato non pochi disagi alla circolazione e preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Violenta grandinata, strade imbiancate e traffico in tilt (Frame video LocalTeam)

Secondo quanto riportato da 3Bmeteo, le precipitazioni sono in intensificazione dalla serata, con accumuli previsti fino a 20 mm nelle prossime ore. In alcune zone del Comasco e della Lombardia sono attese ulteriori grandinate.​

Le autorità locali raccomandano di prestare attenzione durante gli spostamenti e di adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza personale e proteggere beni e proprietà.​ E invitano la cittadinanza a monitorare l’evolversi della situazione attraverso i canali ufficiali.