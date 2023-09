Google celebra Boccalini, docente sportiva e antifascista a Lodi

Google celebra Giovanna Boccalini. Il motore di ricerca ha dedicato il “Doodle“, il tradizionale logo disegnato di domenica, ai 122 anni dalla nascita del personaggio lodigiano. Esultano le attiviste di “Se non ora, quando?“ e di “Toponomastica femminile“ che da due anni portano avanti il Progetto Boccalini per sostenere e divulgare la ricerca della storica Alice Vergnaghi proprio sulla sua figura, che ieri debuttava anche su Wikipedia. Boccalini (Lodi, 24 settembre 1901 – Osnago, 24 giugno 1991) è stata una docente, partigiana e sindacalista italiana. Ha anche fondato la prima squadra di calcio femminile in Italia, il Gfc (Gruppo femminile calcistico) insieme alle sorelle . A 16 anni entra nella locale Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso; a 17 anni si iscrive al partito socialista. Comincia a coltivare l’interesse per l’emancipazione femminile. Maestra elementare, e antifascista. scampa a un attacco squadrista nel 1919.L.D.B.