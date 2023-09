Gimbo e le rosse a Monza: "Mai fermarsi dopo le cadute" - La passione di Tamberi per la Formula Uno

"Mi piace la Formula Uno, da buon italiano sono appassionato di motori. E Monza è il posto migliore dove seguire questo spettacolo". Fresco campione del mondo di salto in alto, oltre che autore dell’impresa di aver messo insieme tre ori contando anche gli Europei e le Olimpiadi, Gianmarco Tamberi (foto) non nasconde la sua passione per i motori e le gare di velocità.

Da quando ha vinto a Tokyo l’oro olimpico si è visto ai box di molti circuiti. Il Gp a Monza è un regalo per il Mondiale?

"È la terza volta che vengo, è già uno spettacolo essere a un Gran Premio, ma qui a Monza è speciale. Mi piace molto".

Dove batte il suo cuore da tifoso?

"Preferirei non sbilanciarmi, ma per il campionato della Ferrari bisogna puntare a crescere: nella mia storia sportiva ho imparato che ci sono sempre alti e bassi, bisogna tener duro nei momenti difficili e crederci sempre".

Ha ricevuto la proposta di sostituire Roberto Mancini come testimonial della Regione Marche dopo le dimissioni dell’ex ct della Nazionale per andare ad allenare in Arabia Saudita.

"Sono lusingato che i miei corregionali abbiano pensato a me. Li ringrazio, ma non voglio entrare nel merito della vicenda".

Preferisce parlare di F1?

"In effetti, a chi non piace? Poi qui vale sempre godersi lo spettacolo".

M.Ag.