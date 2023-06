Gewiss Stadium, a Bergamo il restyling per il primo secolo di vita

Tra cinque anni lo stadio di Bergamo compie il suo primo secolo di vita che festeggerà alla grande, completamente ristrutturato, con una capienza da oltre 24 mila posti numerati a sedere e copertura integrale. Uno stadio vecchio, come storia, ma proiettato al futuro.

L’impianto del 1927, inaugurato nel 1928, e intitolato prima a Mario Brumana e poi agli Atleti Azzurri d’Italia, dopo quasi 90 anni da stadio comunale dal 2017 appartiene all’Atalanta, che dal 2019 ha avviato un ambizioso programma di totale restyling. Nell’estate 2019 è stata demolita e ricostruita la Curva Nord Pisani, il cuore caldo del tifo nerazzurro, con gradinate verticali a ridosso del campo e tetto. Nel 2020, nonostante la pandemia, il restyling ha riguardato la tribuna Rinascimento su viale Giulio Cesare, mentre la dirimpettaia Tribuna Centrale era stata ristrutturata nel 2015, con la creazione di Pitch view a bordo campo e in alto gli Sky box.

Dal 5 giugno è cominciata la terza e ultima tranche dei lavori, la più complessa per la riqualificazione della Curva Sud Morosini (sul modello già attuato per la Nord), oltre che per la realizzazione del parcheggio interrato e delle opere di urbanizzazione. I lavori dureranno 15 mesi con l’obiettivo di terminare entro il settembre 2024. Il Gewiss Stadium, pertanto, nella prossima stagione avrà una capienza ridotta a tre quarti dell’impianto: 16.500 posti disponibili, di cui 750 per gli ospiti.

Fabrizio Carcano