Maxi rogo di Fombio, l’azienda rassicura: “Non si tratta di rifiuti pericolosi”

Lodi, 20 aprile 2024 - Dopo l'incendio nel proprio sito di Fombio, le cui operazioni di spegnimento e raffreddamento, in corso nella serata di oggi sabato 20 aprile, parla l'azienda interessata. A2A informa:"Oggi si è sviluppato un incendio all'interno dell’impianto di selezione e trattamento rifiuti di Fombio. I vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul luogo, insieme alle squadre di emergenza di A2A, hanno spento la maggior parte delle fiamme e sono sul posto per tenere sotto controllo l’area".

Poi la precisazione: "Sono stati interessati dall’evento esclusivamente rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata degli ingombranti, si precisa inoltre che il sito non tratta rifiuti pericolosi. Sono in corso tutte le rilevazioni del caso, in collaborazione con gli enti preposti, per stabilire l’origine dell’accaduto, ma non si registra nessuna conseguenza per il personale e per l’impianto".

Sul fronte dei controlli, alle 21.20 Arpa ha fatto sapere che "le fiamme hanno interessato un deposito di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, ingombranti e non ingombranti (materiali plastici, carta, legno), per un totale di circa 20 tonnellate. I tecnici di ARPA in serata sono sul posto per le prime misurazioni”. “Ci aspettiamo in aria gli inquinanti tipici della combustione dei rifiuti oggetto del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera – viene precisato -. Al momento l’incendio è domato e i Vigili del Fuoco stanno effettuando le operazioni di smassamento che ,si presume, andranno avanti fino a domani mattina".