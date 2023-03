Fiammetta Cicogna, chi è l’ex Carl Hirschmann

Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann (Foto Instagram)

Milano, 16 marzo 2023 – Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann si sono lasciati. La coppia si era innamorata nel 2014 e nel 2019 ha avuto due figlie, Gaia e Gioia. Oggi, la modella milanese ha deciso di rendere pubblica la fine del loro amore.

Carl Hirschmann è nato a Zurigo il 5 settembre 1980. E’ uno degli imprenditori più ricchi del momento. D’altronde, buon sangue non mente: il nonno infatti, Carl Hirschmann Senior, fondò nel 1967 la compagnia di servizi di aviazione d’affari Jet Avation, assicurandosi così un successo imprenditoriale che dura da oltre quarant’anni. E che suo nipote sta portando avanti nel migliore dei modi.

Nel 2019, Carl Junior si è aggiudicato il primo posto nella classifica stilata dalla rivista People with money per i dieci imprenditori più pagati dell’anno. Oltre alla Jet Aviation, Hirschmann ha una serie di proprietà sparse per il mondo e un accordo con la linea di cosmetici, CoverGirl. Inoltre possiede diversi locali, una squadra di calcio, un marchio di Vodka, un profumo e una linea di moda.

Moro, occhi chiari e incredibilmente affascinante, nel 2019 Hirschmann si è anche guadagnato anche il titolo di “imprenditore più sexy del mondo“, di cui è stato insignito dalla rivista Glam’ Mag per il secondo anno consecutivo.

A nome di Carl c’è un solo profilo Instagram, che però non sembra essere quello ufficiale: l’account presenta nome e foto dell’ex marito di Fiammetta Cicogna, anche se non appare aggiornato. Probabilmente è un fake. L’imprenditore sul social è chiamato @luckygrey.