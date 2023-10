Festa dei nonni: quando si celebra, perché e cosa fare in Lombardia

Milano – Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei nonni: un’occasione per ringraziare quelle persone che in genere, amano, coccolano, curano senza mai chiedere nulla in cambio. La data scelta per questa ricorrenza civile con la legge 159 del 31 luglio 2005 non è causale: per la tradizione cattolica il 2 ottobre è la Festa degli Angeli Custodi. Un modo per riconoscere l’importanza fondamentale del loro ruolo nelle famiglie e nella società, oltre che nella vita dei loro adorati nipoti.

Ma cosa si può fare per rendere ancora più speciale questa giornata? Un regalo, un pensierino, un biglietto o una telefonata. Ma anche qualche attività da fare insieme, vediamo cosa propone il territorio lombardo.

MILANO

Milano dall’alto: Regione Lombardia invita a Palazzo Lombardia i più giovani a regalare l’esperienza del Belvedere ai propri nonni, per un pomeriggio di giochi e divertimento. Nonni e nipoti potranno salire al 39esimo piano di Palazzo Lombardia e godere dello splendido panorama della città di Milano. Nel corso del pomeriggio ci saranno sia animatori, che condurranno le visite e guideranno alla scoperta dei punti di interesse della città di Milano, sia fotografi. Al termine della visita verrà consegnata la foto di nonni e nipoti come ricordo. La partecipazione all’evento è consentita esclusivamente su prenotazione. Si potrà salire in gruppi di massimo 30 persone e gli ingressi saranno scaglionati ogni 30 minuti.

Oggi, 1 ottobre, eventi anche al Pirellone, l’ex sede di Regione Lombardia: fino alle 18 (con accesso da via Filzi 22) apertura del Belvedere Jannacci con ultimo ingresso alle 17.30. Sarà visitabile l'esposizione interattiva "I giochi di Perrì".

BERGAMO

A Bergamo invece sarà possibile partecipare alla manifestazione “Nonni vi presento Astino”, un momento di festa, un’occasione di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della Fondazione MIA, parte importante di quello della città di Bergamo, un’opportunità per gli studenti di mostrare conoscenze, competenze e creatività acquisite durante il percorso scolastico e la partecipazione ai laboratori didattici di storia e educazione al patrimonio curati da L’Officina dello storico. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi faranno da guide ai nonni e alle nonne. L’appuntamento è salle 9.30 nel refettorio del monastero del Santo Sepolcro di Astino.

Un pensiero anche ai nonni che sono in casa di riposo: anche quest'anno i Gelatieri Bergamaschi Ascom Confcommercio Bergamo dedicano un dolce pensiero agli ospiti delle case di riposo, con coni e coppette di gelato artigianale.

BRESCIA

A Palazzolo sull’Oglio la biblioteca, in occasione della Festa dei nonni, organizza un momento di letture seguito da un’attività ludico laboratoriale per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati dai nonni. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 ottobre, con inizio alle 16.30 presso la Sezione Ragazzi. Attività gratuita, previa prenotazione obbligatoria (posti limitati). Per informazioni e prenotazioni: 030/7405591 [email protected].

LECCO

A Lecco bisognerà aspettare fino al 7 ottobre alle 15 per partecipare allo spettacolo allestito allo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo 28 a Lecco, in occasione della festa dei nonni. "Dalle stalle alle stelle", messo in scena dalla compagnia amatoriale "Teatro in sala" di Calolziocorte e organizzato da Il Giglio del Comune, in collaborazione con Associazione ADA e Spazio Invito, è l’appuntamento è dedicato ai nonni e ai loro famigliari adulti ed è aperto anche agli over 60 della città. Prevista la prenotazione obbligatoria, da effettuare entro giovedì 5 ottobre, contattando Il Giglio (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00) allo 0341 287592 o al 348 5272116, oppure recandosi nella sede in via Ghislanzoni 91 a Lecco.

LODI

A San Rocco al Porto l’amministrazione comunale in collaborazione con Italia Chef e la Pro Loco organizza e offre un pranzo gratuito a tutti i nonni. Appuntamento domenica 8 ottobre ore 12 presso l’auditorium scolastico. Per prenotare chiamare entro il 4 ottobre al numero 3342504719 (Riccardo). Ogni nonno potrà portare un accompagnatore.

VARESE

Ad Azzate il momento di festa sarà il 3 ottobre. L’evento, organizzato dal Comune, si terrà nel centro socio ricreativo alle 14.30. Prenderanno parte all’evento i bimbi di prima elementare.