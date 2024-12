Farmacie in Lombardia: più vaccini, telemedicina e test. Le novità per il 2025

Milano, 10 dicembre 2024 – I vaccini, la telemedicina, gli screening, i test. Sono sempre di più i servizi delle farmacie in Lombardia, con le 'croci verdi' che rivendicano il loro ruolo crescente di “laboratorio di innovazione ed esempio concreto di come questo modello possa rispondere alle esigenze dei cittadini, favorendone l'accesso al sistema sanitario”. E con questa definizione, Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza (F-Lombarda) ha tracciato un bilancio dei traguardi raggiunti dalle farmacie lombarde nel 2024 e delle novità in serbo per l'anno che verrà.

Una in particolare: “Da gennaio partirà il tour 'Spazi di salute. Roadshow fra salute e territorio', con tappe previste a Lodi/Cremona, Varese/Como, Bergamo e Milano/Monza Brianza, durante le quali promuoveremo una visione integrata della salute, inclusiva non solo degli aspetti clinici e medici, ma anche di quelli sociali, economici e culturali”, ha annunciato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e di F-Lombarda.

Oltre a evidenziare i numeri, in crescita, delle vaccinazioni anti-influenza e anti-Covid offerte in regione da oltre 1.300 esercizi (da inizio stagione sono state inoculate 376.645 dosi di vaccino antinfluenzale, quasi 100mila in più rispetto all'anno scorso, e 122.705 di vaccino anti-Sars-CoV-2, circa la metà del totale somministrato in Lombardia), i titolari hanno ricordato il progetto pilota - unico in Italia - che porta in 120 farmacie delle province di Monza Brianza, Lecco, Cremona e Mantova anche la vaccinazione anti-pneumococcica.

Segnalano poi un “salto di qualità sul fronte della telemedicina: elettrocardiogrammi e holter cardiaci e pressori oggi vengono offerti gratuitamente in farmacia ai pazienti con esenzione per patologie cardiovascolari, e sono più di 3.100 i cittadini che da giugno hanno già colto questa nuova opportunità”.

Tra gli altri risultati messi a segno negli ultimi 12 mesi: 406.541 operazioni di scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta; circa 650mila screening del tumore colorettale, grazie al supporto degli esercizi che hanno distribuito l'apposito kit; 341.655 prenotazioni di visite ed esami specialistici tramite Cup. Nel 2024, inoltre, è stato introdotto l'Urea Breath Test per la diagnosi dell'infezione da Helicobacter pylori e la prevenzione del tumore gastrico, con quasi 300 esercizi attualmente attivi nell'erogare questo nuovo servizio. Infine, nuovi farmaci innovativi sono stati aggiunti a quelli già in Dpc (distribuzione per conto), per facilitare ulteriormente i cittadini.

“Anche quest'anno è stato segnato da sostanziali passi avanti nell'evoluzione delle farmacie lombarde - ha commentato Racca - Evoluzione a cui hanno contribuito, in particolare, 2 delibere regionali: la n° XII/2405 dello scorso maggio ha approvato il rimborso delle prestazioni di telecardiologia per i cardiopatici con i finanziamenti della farmacia dei servizi (Ecg, holter cardiaci e pressori) e ha avviato l'iter per l'implementazione del servizio di ricognizione farmacologica; la n° XII/3291 di ottobre, oltre a rinnovare fino al 31 ottobre 2026 l'accordo con Federfarma per la vaccinazione antinfluenzale in farmacia, ha approvato il progetto sperimentale di somministrazione del vaccino antipneumococcico in regime Ssr nei presidi farmaceutici delle Ats Brianza e Val Padana. Opportunità che permetterà di destagionalizzare questa vaccinazione, consentendo ai cittadini di poterla eseguire tutto l'anno, dal proprio farmacista di fiducia. Guardando al 2025, desideriamo proseguire su questa strada, in linea con la volontà fin qui espressa da Regione”.

L'augurio di Racca per il nuovo anno è “che la farmacia dei servizi possa essere incrementata e si possa ampliare l'offerta assistenziale a beneficio dei cittadini. Innanzitutto per quanto concerne la prevenzione, con l'estensione della vaccinazione antipneumococcica alle farmacie di tutto il territorio regionale e con l'introduzione di nuovi vaccini, come l'anti-Papillomavirus Hpv e l'anti Herpes zoster. Continueremo inoltre la nostra attività di ascolto e dialogo con le comunità locali”, anche con “l nuovo tour attraverso la Lombardia già in cantiere”.

Tra le altre attività portate avanti dalle farmacie lombarde - continua il bilancio dei titolari - c'è il processo di digitalizzazione. Su ' Farmacia Aperta', la App di Federfarma che localizza i presidi aperti più vicini (quasi 150mila download), è diventato possibile prenotare alcune prestazioni direttamente sulle agende delle farmacie: il test per lo streptococco, i tamponi rapidi, la spirometria e gli esami della telecardiologia, Ecg, holter pressorio e holter cardiaco. Per quanto riguarda la telemedicina in regime privato, crescono i volumi gestiti dalle 2mila croci verdi lombarde attive su questo fronte: nei primi 9 mesi del 2024 si sono registrate circa 100mila prestazioni (+30% rispetto allo stesso periodo del 2023).

Ai numeri messi nero su bianco da F-Lombarda concorrono in misura crescente le farmacie rurali. “Sul totale di 3.047 farmacie che oggi fanno capo a Federfarma Lombardia, 935 sono rurali (30%), con 5 nuove aperture negli ultimi mesi”, ha affermato Dario Castelli, vice presidente Rurale di Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza. “Di queste, 346 sono vaccinatrici e 424 offrono prestazioni di telemedicina. Si tratta di servizi che, erogati in territori spesso distanti da ospedali e strutture sanitarie – ha puntualizzato - diventano ancora più essenziali. Quest'anno, circa 300 farmacie rurali lombarde hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito del Pnrr (in particolare per la Missione n. 5, Inclusione e Coesione), che hanno permesso di potenziare la loro dotazione tecnologica, informatica e logistica, rafforzandone il ruolo prezioso di presidi sanitari di prossimità e garantendo una migliore offerta alla popolazione delle aree più decentrate”.

E “sono previsti ulteriori finanziamenti nel 2025”. Per supportare i farmacisti nelle numerose attività che oggi sono chiamati a svolgere, anche quest'anno ha lavorato intensamente Fondazione Muralti, organizzando numerosi corsi e webinar per formare gli associati. “Abbiamo rinnovato il nostro Comitato scientifico, per essere pronti a rispondere alle sempre nuove esigenze di aggiornamento professionale dei colleghi -ha illustrato Manuela Bandi, direttrice della Fondazione - Tra i temi affrontati quest'anno l'esecuzione del vaccino anti-pneumococcico e l'analgesia, argomento che nel 2025 sarà completato da un secondo modulo d'approfondimento sull'impiego dei farmaci oppioidi. L'anno prossimo partirà anche un corso sul servizio di riconciliazione farmacologica. Tra i risultati più importanti del 2024 la conclusione del progetto CV-Prevital, che ci ha visto collaborare con l'Istituto cardiologico Monzino” di Milano “per migliorare la prevenzione cardiovascolare. Fondazione Muralti, infine, ha riconfermato il proprio impegno in ambito sociale, partecipando come di consueto alla Giornata contro la violenza sulle donne, con la distribuzione sacchetti recanti l'invito a contattare il 1522, numero telefonico dedicato alle vittime di violenza e stalking”.