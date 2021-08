Verbania Cusio Ossola - Ancora una tragedia sulle montagne, in questo weekend che conta già due croci: il brianzolo Guido Di Carpegna e Marco Sordelli, dirigente del Comune di Milano. Un alpinista è morto oggi nella zona del Passo del Cingino, comune di Antrona Schieranco, nella provincia di Verbania Cusio Ossola. L'uomo è precipitato durante un'ascensione sulle alture della Valle Antrona. A raggiungerlo in prima battuta una équipe a bordo di un elicottero svizzero di Air Zermatt. Il medico della squadra ha dichiarato che l'uomo era deceduto, passando l'operazione alle autorità italiane per competenza territoriale. Sul posto doveva intervenire l'elicottero del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per constatare il decesso e recuperare la salma tuttavia, al momento del decollo, le condizioni meteo sono peggiorate rendendo impossibile l'operazione dal cielo. Al momento si stanno organizzando le squadre a terra.

Notizia in aggiornamento