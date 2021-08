Cesano Maderno, 28 agosto - È stato recuperato questa mattina dal Soccorso Alpino il corpo senza vita di un alpinista 27enne di Cesano Maderno. Il giovane era precipitato ieri sera, mentre con il compagno di cordata si preparava a scendere in doppia dalla Torre Venezia, in Civetta, dopo aver scalato la Via Ratti. I soccorritori hanno tratto in salvo l'amico, un 23enne milanese, bloccato a 2.450 metri di quota e rimasto da solo in cima tutta la notte. Per tenergli compagnia, aggiornarlo su quanto si stava facendo, rincuorarlo, un soccorritore lo ha costantemente contattato al cellulare ogni 15/20 minuti.

Il salvataggio

L'operazione di salvataggio è stata lunga e complessa a causa delle condizioni meteo. L'allarme è arrivato ieri sera attorno alle 22 alla Centrale del Suem: uno scalatore ha visto cadere l'amico dalla cengia circolare in cima alla Torre Venezia, prima di iniziare le doppie. Allertato il Soccorso alpino di Agordo, una squadra ha raggiunto in jeep il Rifugio Vazzoler per poter essere trasportata in quota da uno degli elicotteri abilitati al volo notturno e provvedere al recupero del 23enne. Concordato in prima battuta l'invio dell'elisoccorso trentino, non c'è più stata possibilità di un suo intervento perché impegnato in altre missioni. Verso le 23 è arrivata l'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano che ha subito effettuato una ricognizione, verificando che la nebbia era 20 metri sotto il punto dove si trovava l'alpinista. Sceso in piazzola, con il peggioramento del tempo, l'elicottero si è spostato ad Agordo, dove ha atteso un eventuale miglioramento fino alle due, quando, perdurando le condizioni negative, l'equipaggio è rientrato. Alle prime luci, è atterrato a disposizione delle squadre l'elicottero dell'Air Service Center che ha atteso si aprisse un varco tra le nuvole persistenti per decollare. Alle 6.25 due soccorritori sono stati imbarcati e l'elicottero è salito all'altezza della cengia circolare, dove uno di loro è sceso ed è andato incontro al ragazzo, che stava bene sebbene fortemente scosso. Caricato a bordo, il ventitreenne è stato portato fino al campo base ai Piani di Pelsa e da lì accompagnato al Rifugio Vazzoler per essere riscaldato e rifocillato.

La dinamica

L'elicottero è poi nuovamente volato verso la parete per cercare il ragazzo precipitato. Il corpo senza vita è stato individuato 180 metri più in basso, in un canalino sotto l'arrivo delle doppie. Sbarcati 7 soccorritori, sono stati attrezzati gli ancoraggi per calarsi e recuperare il corpo. Il recupero è poi avvenuto con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha provveduto a portare a valle anche i soccorritori. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, usciti dalla Via Ratti ieri verso 21.30, sulla cengia circolare i due scalatori si sono spostati al piccolo canalino di 5-6 metri che porta alla partenza delle doppie. All'inizio di questo canalino c'era un chiodo con cordino, utilizzato da alcuni scalatori per scendere all'attacco delle doppie, che è uscito dalla fessura, non appena il ragazzo ha caricato il peso dopo essersi agganciato, facendolo precipitare nel vuoto