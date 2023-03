Domenica delle Palme 2023: significato e tradizioni. Perché si riceve l’ulivo benedetto

È la giornata che segna l’inizio della Settimana Santa, quella che conduce alla Pasqua. La Domenica delle Palme celebra l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme per andare incontro alla morte: quest’anno cade il 2 aprile. Il simbolo Le radici della festa L’asinella La Resca di Como La fiera di Melzo Il simbolo Nelle chiese italiane viene distribuito ai fedeli un ramoscello di ulivo benedetto (al posto delle fronde di palma, meno comuni in Europa e più ingombranti): è un simbolo di pace – quanto mai necessario in questi tempi cupi di guerra in uno stato europeo – ma ricorda anche l’episodio biblico dell’arrivo di Gesù in città. Va detto che se tutti gli evangelisti raccontano del viaggio fino a Gerusalemme non tutti parlano di un’accoglienza festosa nel segno delle palme. Matteo e Marco scrivono di donne e uomini che sventolavano rami di albero o fronde colte dai campi, Luca non cita alcun saluto con rami o frasche mentre Giovanni narra espressamente di palme. Le radici della festa La tradizione della Domenica delle Palme è legata alla festività ebraica di Sukkot, la “Festa delle Capanne”. In quell’occasione i...