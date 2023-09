Cuori liberi incassa l’appoggio di Joker: Joaquin Phoenix sta con i maiali

Pavia, 27 settembre 2023 – Anche l’attore premio Oscar Joaquin Phoenix nei giorni scorsi ha preso posizione nei confronti di quanto accaduto al rifugio di Sairano, una frazione di Zinasco. “Quello che è successo oggi a Cuori Liberi è vergognoso e terrificante – ha scritto sui social – Tutti i maiali del santuario italiano sono stati uccisi dallo Stato e dalle autorità, i veterinari che dovrebbero salvare vite li hanno portati via senza compassione. È un giorno di lutto e tristezza, questo atto disumano non deve rimanere in silenzio, condividete! Il mio pieno sostegno a tutti coloro che per due settimane hanno difeso la vita e la libertà. Siamo con tutti voi!”.

Una condanna ferma e decisa da parte dell’attore, che già nel passato ha mostrato la sua estrema sensibilità per la causa animale, soprattutto per quel che riguarda gli animali d’allevamento. Phoenix ha girato un corto “Indigo” il salvataggio di una mucca e del suo vitellino da un macello di Los Angeles a cui aveva preso parte.