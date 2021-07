Milano - "Un aumento dei casi" di Covid-19 in Italia, mentre la variante Delta del coronavirus sta diventando dominante, "è destino. Ma io spero che si possa vivere anche nel nostro Paese una situazione molto simile a quella dell'Inghilterra", dove la risalita dei contagi non è stata accompagnata da un nuovo boom di ricoveri e morti. Se lo augura Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano. Se "un aumento dei positivi è destino", il suo effetto "dipenderà da noi", avverte l'esperto. Tre le 'armi' che abbiamo e che decideranno lo scenario del prossimo futuro: "La responsabilità personale dei singoli - dice Pregliasco - una capacità di tracciamento che in qualche modo possa garantire il contenimento dei focolai, e poi soprattutto una grande disponibilità a vaccinarsi. Questo in particolare deve essere l'elemento chiave", esorta il medico, perché le evidenze dicono che un ciclo vaccinale completo protegge da Sars-CoV-2 e le principali varianti. Ieri in Italia erano 1.390 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 secondo il bollettino del ministero della Salute del 9 luglio. 25 i decessi registrati. Processati 196.922 tamponi, con un indice di positività dello 0,7%. 169 i ricoverati in terapia intensiva (-11), i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167 (-30). 1.434 i guariti, che portano il totale a 4.099.339 da inizio pandemia. Per quanto concerne la Lombardia ieri erano 230 i nuovi casi di persone positive, tre i morti nelle ultime 24 ore che hanno portato i decessi totali a 33.795 da inizio pandemia. In flessione i ricoverati nelle terapie intensive (35, -8) e nei reparti (127, -7). A fronte di 32.953 tamponi effettuati, 230 i nuovi positivi (0,6%).

Quanti vaccinati in Italia oggi?

Come procede la campagna vaccinale in Italia? Ieri è salito a quota 56,3 milioni il numero di somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale (per l'esattezza 56.305.683), secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Figliuolo, aggiornato alle 16 di venerdì e pubblicato sul sito del Governo. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 22.695.367. I grafici del report confermano il trend della settimana scorsa, con una chiara diminuzione delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva, a fronte dell'aumento delle somministrazioni. In particolare, rispetto ad una settimana fa, il report mostra un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a circa 4 milioni, che si traduce in una media giornaliera ben superiore a 500mila. Salgono significativamente le percentuali delle persone con più di sessant'anni di età che hanno completato il ciclo vaccinale, ottenendo così la massima copertura anche rispetto alle varianti del Covid19: gli over 80 passano dall'86,67% all'89,02% della platea da vaccinare; la fascia 70-79 dal 59,44% al 69,86% (oltre 10 punti in più), e infine quella 60-69 passa dal 48,84% al 56,35%. Sempre per quanto riguarda le categorie prioritarie, la percentuale di personale scolastico e universitario completamente vaccinato è cresciuta dal 72,86% al 77,17%, mentre il personale sanitario che ha concluso il ciclo ha toccato quota 92,89% (una settimana fa era 89,02%).

Finale Europei: appello alla prudenza

Domani è il giorno della finale degli Europei di calcio, che vedrà fronteggiarsi Italia e Inghilterra. "Speriamo di festeggiare – ha detto ieri direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza –. Però facciamolo con prudenza. È vero che all’aperto non ci sono più le mascherine. Ma è anche vero che, se ci sono ci sono 20 persone che si abbracciano, la mascherina va portata". In molte città lombarde si è rinunciato ai maxischermi in piazza. E dalla Regione arriva un invito alla cautela: "La battaglia contro il Covid non è stata ancora vinta, la variante Delta è molto insidiosa. La gioia di seguire insieme un evento sportivo non deve diventare, come già successo in passato, occasione di contagio. Non diamo un'altra chance al virus, agiamo con prudenza" ha raccomandato la vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, alla vigilia del match.

Bollettino Covid Lombardia

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

Sono 157 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. A dirlo sono i dati del bollettino quotidiano della Regione Veneto. In risalita il numero dei positivi in isolamento (4.913 contro i 4.760 di due giorni fa) ma ancora in leggera flessione il totale dei ricoverati (-2 nelle ultime 24 ore). Zero i decessi.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In aggiornamento

PIEMONTE

In aggiornamento

VALLE D'AOSTA

In aggiornamento

P.A. TRENTO

In aggiornamento

P.A. BOLZANO

In aggiornamento

LIGURIA

In aggiornamento

TOSCANA

In Toscana sono 244.861 i casi di positività al Coronavirus, 63 in più rispetto a ieri (61 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 236.445 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.429 tamponi molecolari e 4.431 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,6% è risultato positivo. Sono invece 4.242 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.528, +2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 85 (2 in piu' rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

EMILIA ROMAGNA

Sfiora ancora quota cento il numero di nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 96 quelli comunicati oggi dalla Regione sulla base di poco più di 20.300 tamponi. L'età media cala ancora, di 31 anni. Tra le province il maggior numero di casi si concentra a Parma (21), seguita da Piacenza (16 e poi Bologna (14), Reggio Emilia e Rimini (entrambe con 12). Negli ospedali il trend di calo dei ricoveri prosegue: i pazienti in terapia intensiva sono 13 (due in meno da ieri), 153 quelli negli altri reparti Covid (due in meno). Oggi si registrano tuttavia due morti: una 89enne a Reggio Emilia e una 73enne a Bologna. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 13.268. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.214 (+20 rispetto a ieri), di cui il 92,5% in isolamento domiciliare.

MARCHE

Crescono i contagi nelle Marche dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 35 nuovi casi positivi al Covid-19. Il servizio Sanità della Regione comunica che sono stati testati 2.280 tamponi: 1.253 nel percorso nuove diagnosi (664 tamponi molecolari e 589 screening con percorso antigenico) e 1.027 nel percorso guariti. Dei 35 nuovi casi, 16 sono stati registrati in provincia di Ancona dove i contagi da inizio emergenza salgono a 33.117, quattro a Pesaro Urbino (23.453), 14 ad Ascoli Piceno (11.558) ed uno fuori regione (4.172) mentre nessun caso è stato rilevato a Macerata (21.378) e Fermo (10.300). Questi casi comprendono quattro soggetti sintomatici, 13 contatti in setting domestico, 11 contatti stretti di casi positivi, un contatto in setting lavorativo, un contatto in ambiente di vita/socialità ed un contatto proveniente da fuori regione mentre quattro casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Tra i 589 test antigenici effettuati sono stati riscontrati otto positivi con un rapporto casi/test pari all'1,3% (come ieri) mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 5,3% (ieri era al 3,2%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è del 2,8% (ieri era del 2,1%). Le persone contagiate nelle Marche salgono a 103.978 con 772.334 tamponi testati compresi gli antigenici.

LAZIO

Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-274) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 176 nuovi casi positivi (+41), 3 decessi (invariato da ieri), i ricoverati sono 131 (-4). I guariti sono 140, le terapie intensive sono 26 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 115. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che invita a "mantenere alta l'attenzione, usare la mascherina quando non e' garantito il distanziamento, vaccinarsi".

CAMPANIA

In aggiornamento

ABRUZZO

In aggiornamento

UMBRIA

Aumentano leggermente i positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione aggiornati al 10 luglio, i nuovi contagi accertati sono 17 (ieri erano 13 e 11 giovedì) e gli attualmente positivi salgono da 628 a 633. Comunque in calo rispetto a ieri il tasso di positività, pari a 0,37 per cento (era 0,39) sul totale di 4.575 test analizzati (1.400 tamponi molecolari e 3.175 antigenici). Scende il numero dei ricoverati: sono dieci, tre in meno di ieri, di cui uno (il dato è invariato) in terapia intensiva. I guariti nell'ultimo giorno sono 12 e non si registrano nuovi decessi.

MOLISE

In aggiornamento

PUGLIA

Oggi sabato 10 luglio in Puglia sono stati registrati 41 casi su 6.174 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza leggermente in calo allo 0,66%. Non sono stati registrati decessi. I nuovi positivi sono 12 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat e altrettanti in provincia di Taranto, 3 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test e sono 2.110 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.763 e sono 245.003 i pazienti guariti.

BASILICATA

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 499 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 9 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 22 guarigioni, tutte di residenti in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale. Non si registra nessun decesso. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 13. (AGI)

CALABRIA

In aggiornamento

SICILIA

In aggiornamento

SARDEGNA

In aggiornamento